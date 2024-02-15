Режим КТО введён в граничащем с Украиной районе Белоруссии

Режим контртеррористической операции действует в Лельчицком районе Гомельской области Белоруссии. Об этом сообщили в соцсетях местные власти со ссылкой на региональное Управление КГБ республики.

Данный район граничит с Украиной. Власти призвали жителей сохранять спокойствие, беспрекословно выполнять требования сотрудников правоохранительных органов и силовых структур.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», причины введения режима КТО не уточнялись. Ситуация на границе Белоруссии и Украины усложнилась после начала Россией спецоперации.

