Режим КТО введён в граничащем с Украиной районе Белоруссии
15 февраля 202413:08
Режим контртеррористической операции действует в Лельчицком районе Гомельской области Белоруссии. Об этом сообщили в соцсетях местные власти со ссылкой на региональное Управление КГБ республики.
Данный район граничит с Украиной. Власти призвали жителей сохранять спокойствие, беспрекословно выполнять требования сотрудников правоохранительных органов и силовых структур.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», причины введения режима КТО не уточнялись. Ситуация на границе Белоруссии и Украины усложнилась после начала Россией спецоперации.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мединский предложил скопировать «Википедию»
- Картина Константина Коровина «Нескучный сад» станет топ-лотом аукциона в Москве
- Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Тамара Колесникова
- Над Белгородской областью сбили 14 снарядов РСЗО «Вампир»
- Режим КТО введён в граничащем с Украиной районе Белоруссии
- СМИ: В Москве пропал шеф-повар отеля Ritz-Carlton
- В Госдуме предложили ограничить наценку на стоимость такси в непогоду
- Певица Казарновская отдала мошенникам 900 тысяч рублей
- Любовные романы оказались любимым жанром бухгалтеров
- Убытки «Москвича» по итогам 2023 года составили 160 млн рублей
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru