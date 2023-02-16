Лукашенко заявил о переносе «Большого разговора с президентом»

По словам Лукашенко, через несколько недель состоится послание президента народу и парламенту. Два мероприятия запланированы одно за другим и будут повторения. Президент призвал не считать это конспирологии и сказал, что пресс-конференции «откладывается», но «не снимается».

Традиционная пресс-конференция с Лукашенко должна была пройти в конце февраля.

Президент Белоруссии в пятницу, 16 февраля, намерен встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.

