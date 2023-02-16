Лукашенко заявил о переносе «Большого разговора с президентом»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес на более поздний срок анонсированный ранее «Большой разговор с президентом». По его словам, это связано с «некой накладкой», передает Telegram-канал его пресс-службы «Пул Первого».
По словам Лукашенко, через несколько недель состоится послание президента народу и парламенту. Два мероприятия запланированы одно за другим и будут повторения. Президент призвал не считать это конспирологии и сказал, что пресс-конференции «откладывается», но «не снимается».
Традиционная пресс-конференция с Лукашенко должна была пройти в конце февраля.
Президент Белоруссии в пятницу, 16 февраля, намерен встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.
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