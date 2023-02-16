Лукашенко сообщил о планирующейся встрече с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 16 февраля встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщило в своем Telegram-канале белорусское агентство БелТА.

По его данным, Лукашенко объявил о готовящейся встрече во время общения с представителями зарубежных и национальных СМИ.

Лукашенко: Минск и Москва окончательно согласовали все вопросы

Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что встреча Путина с Лукашенко может состояться в пятницу. Подробностей представитель Кремля не привел.

Лукашенко вынужден поддерживать отношения с Москвой, так как зависит от предоставляемых Россией ресурсов и вооружения, сказал НСН экс-народный депутат СССР Виктор Алкснис.


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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ВстречаВладимир ПутинАлександр Лукашенко
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