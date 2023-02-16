Лукашенко сообщил о планирующейся встрече с Путиным

Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что встреча Путина с Лукашенко может состояться в пятницу. Подробностей представитель Кремля не привел.

Лукашенко вынужден поддерживать отношения с Москвой, так как зависит от предоставляемых Россией ресурсов и вооружения, сказал НСН экс-народный депутат СССР Виктор Алкснис.



