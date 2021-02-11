Лукашенко заявил о переломном периоде в Белоруссии

Белоруссия переживает переломный период в жизни страны и народа. Об этом, выступая с докладом на Всебелорусском народном собрании, сообщил президент республики Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что это время можно сравнить с развалом Советского Союза и его последствиями, пишет RT.

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Между тем, ранее председатель Комитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель заявил, что попытки извне дестабилизировать ситуацию в Белоруссии могут быть предприняты весной, однако вряд ли они будут успешными.

При этом, глава КГБ отметил, что внутриполитическая обстановка в стране стабильна.

«Мы отмечаем, что ситуация в целом стабилизировалась, пик пройден, протестные проявления практически сошли на нет», — цитирует Тертеля ТАСС.

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Фото: president.gov.by
ТЕГИ:ПротестыБелоруссияАлександр Лукашенко
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