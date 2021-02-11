Лукашенко заявил о переломном периоде в Белоруссии

Белоруссия переживает переломный период в жизни страны и народа. Об этом, выступая с докладом на Всебелорусском народном собрании, сообщил президент республики Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что это время можно сравнить с развалом Советского Союза и его последствиями, пишет RT.