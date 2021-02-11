Лукашенко заявил о переломном периоде в Белоруссии
Белоруссия переживает переломный период в жизни страны и народа. Об этом, выступая с докладом на Всебелорусском народном собрании, сообщил президент республики Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что это время можно сравнить с развалом Советского Союза и его последствиями, пишет RT.
Между тем, ранее председатель Комитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель заявил, что попытки извне дестабилизировать ситуацию в Белоруссии могут быть предприняты весной, однако вряд ли они будут успешными.
При этом, глава КГБ отметил, что внутриполитическая обстановка в стране стабильна.
«Мы отмечаем, что ситуация в целом стабилизировалась, пик пройден, протестные проявления практически сошли на нет», — цитирует Тертеля ТАСС.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+15 038 / сут.
Умерли
78 687+553 / сут.
Выздоровели
3,5 млн+21 961 / сут.
- Назван актерский состав сериала The Last of Us
- В МИД РФ отвергли возможность восстановления ДРСМД в прежнем виде
- Постпред РФ при ЕС прокомментировал переговоры Борреля в Москве
- В Госдуму внесен проект о минимальном гарантированном доходе должников
- СМИ: бананы в российских магазинах не закончатся
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru