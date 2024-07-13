Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе с Украиной, передает БелТА.

Эрдоган на встрече с Лукашенко назвал условие перемирия России и Украины

По его словам, украинская сторона отвела дополнительные силы, ранее выдвинутые к белорусской границе.

Лукашенко поручил отвести выведенные на украинскую границу дополнительные белорусские силы в места постоянной дислокации.

Ранее Лукашенко заявил, что Запад хочет довести эскалацию до такой степени, что мир дрогнет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:УкраинаАлександр ЛукашенкоБелоруссия

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