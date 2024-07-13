Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе с Украиной
13 июля 202419:55
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе с Украиной, передает БелТА.
По его словам, украинская сторона отвела дополнительные силы, ранее выдвинутые к белорусской границе.
Лукашенко поручил отвести выведенные на украинскую границу дополнительные белорусские силы в места постоянной дислокации.
Ранее Лукашенко заявил, что Запад хочет довести эскалацию до такой степени, что мир дрогнет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru