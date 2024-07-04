Эрдоган на встрече с Лукашенко назвал условие перемирия России и Украины

Президент Турции добавил, что Анкара будет продолжать работать над достижением мира и будет поддерживать контакты с обеими сторонами конфликта.

Встреча между лидерами Турции и Белоруссии прошла в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. На мероприятии Эрдоган также встретился с китайским президентом Си Цзиньпином. Турецкий лидер выразил свою обеспокоенность возможностью распространения конфликта на Украине на глобальном уровне, передает «Радиоточка НСН».