Эрдоган на встрече с Лукашенко назвал условие перемирия России и Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил мнение о возможности прекращения конфликта между Россией и Украиной при создании подходящих условий, сообщили в канцелярии турецкого главы.

По мнению Эрдогана, создание «прочной основы» для мира может способствовать прекращению конфликта между Россией и Украиной. Соответствующее мнение он выразил в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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Президент Турции добавил, что Анкара будет продолжать работать над достижением мира и будет поддерживать контакты с обеими сторонами конфликта.

Встреча между лидерами Турции и Белоруссии прошла в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. На мероприятии Эрдоган также встретился с китайским президентом Си Цзиньпином. Турецкий лидер выразил свою обеспокоенность возможностью распространения конфликта на Украине на глобальном уровне, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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