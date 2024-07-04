Эрдоган на встрече с Лукашенко назвал условие перемирия России и Украины
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил мнение о возможности прекращения конфликта между Россией и Украиной при создании подходящих условий, сообщили в канцелярии турецкого главы.
По мнению Эрдогана, создание «прочной основы» для мира может способствовать прекращению конфликта между Россией и Украиной. Соответствующее мнение он выразил в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Президент Турции добавил, что Анкара будет продолжать работать над достижением мира и будет поддерживать контакты с обеими сторонами конфликта.
Встреча между лидерами Турции и Белоруссии прошла в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. На мероприятии Эрдоган также встретился с китайским президентом Си Цзиньпином. Турецкий лидер выразил свою обеспокоенность возможностью распространения конфликта на Украине на глобальном уровне, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эрдоган на встрече с Лукашенко назвал условие перемирия России и Украины
- В Москве пожарные потушили ангар, который горел на площади 600 «квадратов»
- В Сирии истребитель Typhoon опасно сблизился с Ан-30 ВКС России
- В Одесской области повреждена портовая инфраструктура
- В Киеве огонь охватил все четыре этажа склада в Оболонском районе
- ВСУ запустили ложные ракеты на Севастополь
- YouTube заблокировал аккаунты Гагариной, Газманова и Лепса
- СМИ: Певца Сергея Мазаева увезли в реанимацию перед концертом в Светлогорске
- СМИ: Премьер Венгрии Орбан намерен встретиться с Путиным в пятницу
- В Днепропетровской области заявили о повреждении административного здания
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru