Лукашенко: Запад хочет довести эскалацию до такой степени, что мир дрогнет
Запад пытается втянуть Белоруссию в военные «разборки», считает президент республики Александр Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА.
Во вторник белорусский лидер встретился в Минске со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным. Политики в том числе поговорили о сотрудничестве Минска и Москвы и ситуации вокруг Белоруссии.
По словам Лукашенко, у республики и России много «общих вопросов, которые надо решать».
«Думаю, вы в теме и видите, что происходит вокруг Беларуси. Нас втянуть в разборки им просто не терпится. Для того, чтобы растащить нас по этой границе, сделать невозможным наше сопротивление и довести эскалацию до такой степени, что весь мир дрогнет», — указал президент.
Лукашенко добавил, что ситуация очень серьезная, и «расслабляться нельзя».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru