Лукашенко: Запад хочет довести эскалацию до такой степени, что мир дрогнет

Во вторник белорусский лидер встретился в Минске со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным. Политики в том числе поговорили о сотрудничестве Минска и Москвы и ситуации вокруг Белоруссии.

По словам Лукашенко, у республики и России много «общих вопросов, которые надо решать».

«Думаю, вы в теме и видите, что происходит вокруг Беларуси. Нас втянуть в разборки им просто не терпится. Для того, чтобы растащить нас по этой границе, сделать невозможным наше сопротивление и довести эскалацию до такой степени, что весь мир дрогнет», — указал президент.

Лукашенко добавил, что ситуация очень серьезная, и «расслабляться нельзя».

