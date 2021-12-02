Лукашенко заявил о фальсификации итогов президентских выборов в Польше
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что итоги президентских выборов в Польше были сфальсифицированы, сообщает РИА Новости.
По его словам, польский лидер Анджей Дуда «не набрал 50% голосов» и недостающие «ему накрутили».
«Когда оппозиция поднялась... несколько тысяч голосов, меньше процента официально ему дали, чтобы его признать победителем», - добавил Лукашенко.
Ранее президент Польши Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на приграничных с Белоруссией территориях.
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