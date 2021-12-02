Лукашенко заявил о фальсификации итогов президентских выборов в Польше

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что итоги президентских выборов в Польше были сфальсифицированы, сообщает РИА Новости.

Президент Польши Аджей Дуда переизбран на второй срок

По его словам, польский лидер Анджей Дуда «не набрал 50% голосов» и недостающие «ему накрутили».

«Когда оппозиция поднялась... несколько тысяч голосов, меньше процента официально ему дали, чтобы его признать победителем», - добавил Лукашенко.

Ранее президент Польши Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на приграничных с Белоруссией территориях.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Выборы ПрезидентаАлександр ЛукашенкоБелоруссияПольша
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры