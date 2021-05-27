Лукашенко заявил о белорусском виде на жительство у арестованной в Минске россиянки
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги есть вид на жительство в Белоруссии. Об этом сообщает «Интерфакс».
Лукашенко, выступая в парламенте, отметил, что после приземления Ryanair в Минске задержали двоих пассажиров рейса. Лукашенко назвал их "одним экстремистом со своей сообщницей". По его мнению, задержание оппозиционера и сооснователя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NextaРомана Протасевича являлось "суверенным правом" властей страны.
Лукашенко добавил, что вместе с Протасевичем была задержана его "сожительница с нашим видом на жительство". Ранее мать девушки Анна Дудич заявила, что ее дочь всегда была вне политики.
Президент сообщил, что "за свои преступления каждый ответит по закону". Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за оказавшегося ложным сообщении о минировании.
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