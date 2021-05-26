Перехитрил сам себя? Что ждет Лукашенко в Сочи

Президент Белоруссии публично прокомментировал историю с посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании якобы из-за полученного сообщения о бомбе. Инцидент вызвал международный скандал после того, как стало известно, что для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29, а на его борту был белорусский оппозиционер Роман Протасевич. После посадки самолета он и его подруга, гражданка России София Сапега, были задержаны.

Выступая в парламенте страны, Александр Лукашенко указал на то обстоятельство, что самолет развернули возле Белорусской АЭС, и заявил, что власти «реагировали адекватно полученной информации».

Из новых подробностей - сообщение о минировании самолета поступило в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска из Швейцарии, причем во все три одновременно, сообщил Лукашенко. Белорусская сторона быстро проинформировала об этом пилотов самолета Ryanair, который в это время находился в белорусском воздушном пространстве. Экипаж лайнера сам принял решение пойти на посадку в Минске, добавил глава Белоруссии. Ранее директор Департамента авиации Минтранса Белоруссии Артем Сикорский сообщал, что сигнал о минировании самолета поступил на электронную почту аэропорта Минска якобы от боевиков ХАМАС. В нем говорилось, что бомба будет приведена в действие в небе над Вильнюсом, который был пунктом назначения злополучного рейса.

Швейцария уже отмежевалась от сомнительной чести быть вовлеченной в скандал с посадкой самолета ради задержания оппозиционера.

«Власти Швейцарии не знали об угрозе бомбы на борту рейса Ryanair из Афин в Вильнюс. Таким образом, сообщений от швейцарских властей властям Белоруссии об этом не было», - заявил «РИА Новости» официальный представитель МИД Швейцарии.

ХАМАС также опроверг причастность к угрозам взорвать самолет. Его представители даже осудили Белоруссию за вовлечение Палестины и Израиля в ситуацию с арестом оппозиционера.

На Западе минский авиаинцидент сочли актом воздушного пиратства. Многие страны Европы прервали авиасообщение с Белоруссией и запретили полеты белорусской авиакомпании «Белавиа» над своей территорией. Евросоюз рекомендовал авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Белорусcии. Тем самым Белоруссия фактически оказалась в воздушной блокаде, при этом ей грозят еще и прекращением наземного сообщения.

Рикошетом минская история бьет и по России, состоящей с Белоруссией «в отношениях» Союзного государства. Авиаблокаду Белоруссии уже могут испытать на себе те россияне, которые использовали Минск в качестве авиахаба для поездок в те страны, прямое авиасообщение с которыми закрыто или ограничено. В Европе уже звучат предложения использовать случившееся для закрытия проекта «Северный поток-2».

Сама Белоруссия, кроме финансовых потерь от закрытия авиатранзита, рискует еще целым рядом статей экспорта. К примеру, если в случае введения санкций против Минска будет введено эмбарго на экспорт калийных удобрений. С учетом того, что положение республики и так можно назвать предбанкротным, последствия минского инцидента вполне могут привести к действительному началу интеграционных процессов в рамках Союзного государства, как экономических, так впоследствии и политических. До сих пор Лукашенко ловко уклонялся от этого ровно столько, сколько лет «сказке» про Союзное государство. Лучшего времени, чтобы обусловить этим российскую экономическую помощь, чем предстоящая на неделе встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи, даже представить нельзя.

