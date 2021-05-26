«Сон или подстава». Мать задержанной в Белоруссии россиянки шокирована видео с ее признанием
Арестованная в Белоруссии россиянка Софья Сапега всегда была вне политики, заявила RT мать девушки Анна Дудич.
«Мы сами ничего не понимаем, находимся в шоковом состоянии. Мы уже не знаем, куда идти. Я обращалась в МИД, писала на сайт администрации президента России... Не знаю, что ещё сделать, чтобы обратили внимание на наше дело», - сказала Дудич, выразив надежду, что ее дочь будет на свободе.
Мать Сапеги призналась, что была шокирована видео с признанием дочери о том, что она является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», отмечает РИА Новости.
«Я уже десять раз пересматриваю это видео с ней и не понимаю, что вообще происходит… Или это сон, или это подстава»,- подчеркнула Дудич.
Софью Сапегу задержали в Минске 23 мая и арестовали на два месяца. Позже в Telegram-канале «Желтые СЛИВЫ» появилось видео, на котором россиянка признается, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», который публикует личную информацию о силовиках, сообщил телеканал «360». Ей может грозить до 12 лет тюрьмы.
Вместе с Сапегой на экстренно посаженном самолете Ryanair летел создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его обвиняют в организации массовых беспорядков и возбуждении социальной вражды.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru