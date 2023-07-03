Медведев: Ядерный Апокалипсис вполне вероятен

Медведев процитировал материал в своем Telegram-канале.

По словам зампреда Совбеза, «политики всех мастей» не любят признавать возможную опасность как минимум по двум причинам. Так, Медведев считает, что мир оказался в противостоянии «гораздо худшем, чем в период Карибского кризиса». Зампред пояснил, что противники России решили «реально разгромить» крупнейшую ядерную державу, и назвал оппонентов Москвы «кончеными придурками».

«А вторая причина совсем прозаична — ядерное оружие уже применялось известно кем и где, а значит, никакого табу нет!» — указал Медведев.

В статье «Эпоха противостояния» политик написал, что в понимании будущего в разных частях мира образовался «тектонический разлом», он будет усугубляться, и единственный выход из ситуации — создание новых контуров безопасного и равноправного мира, для которого необходим поиск компромиссов, сообщает РЕН ТВ.

Ранее Медведев заявил, что предложение разместить американское ядерное оружие в Польше может привести только к использованию этого вооружения, напоминает Ura.ru.

