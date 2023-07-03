Медведев: Ядерный Апокалипсис вполне вероятен
Ядерный Апокалипсис «вполне вероятен», считает зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом политик написал в статье «Эпоха противостояния», опубликованной в «Российской газете».
Медведев процитировал материал в своем Telegram-канале.
По словам зампреда Совбеза, «политики всех мастей» не любят признавать возможную опасность как минимум по двум причинам. Так, Медведев считает, что мир оказался в противостоянии «гораздо худшем, чем в период Карибского кризиса». Зампред пояснил, что противники России решили «реально разгромить» крупнейшую ядерную державу, и назвал оппонентов Москвы «кончеными придурками».
«А вторая причина совсем прозаична — ядерное оружие уже применялось известно кем и где, а значит, никакого табу нет!» — указал Медведев.
В статье «Эпоха противостояния» политик написал, что в понимании будущего в разных частях мира образовался «тектонический разлом», он будет усугубляться, и единственный выход из ситуации — создание новых контуров безопасного и равноправного мира, для которого необходим поиск компромиссов, сообщает РЕН ТВ.
Ранее Медведев заявил, что предложение разместить американское ядерное оружие в Польше может привести только к использованию этого вооружения, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru