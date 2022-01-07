Лукашенко заявил, что взял более жёсткий курс на сохранение суверенитета

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мир будет меняться в плане объединения народов и стран в союзы, сообщает пресс-служба главы государства.

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По его мнению, таким государствам, как Белоруссия, выжить в одиночку будет невозможно.

«Поэтому я и взял более жёсткий курс на то, чтобы сохранить наш суверенитет и независимость, чтобы мы были государством. Но были в тесной связке с нашими ближайшими друзьями и братьями», - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко пояснил, что друзьями Белоруссии являются Россия и Казахстан, а также Украина, независимо от того, «что там происходит сегодня».

Ранее президент Белоруссии заявил, что итоги прошедшего в Санкт-Петербурге неформального саммита СНГ говорят о тенденции стран к единению и совместному решению проблем.

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Фото: president.gov.by
ТЕГИ:УкраинаРоссияБелоруссияАлександр Лукашенко
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