Лукашенко увидел в СНГ тенденцию к единению и совместному решению проблем

Центробанк утвердил новые границы тарифного коридора по ОСАГО Путин и Лукашенко подвели итоги года в отношениях двух стран В России создали бот на основе трудов Уинстона Черчилля Крымские курорты на новогодние праздники примут более 300 тысяч отдыхающих Врачи рекомендуют на новогодние праздники запастись средствами для борьбы с отравлениями