Лукашенко увидел в СНГ тенденцию к единению и совместному решению проблем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 29 декабря заявил, что итоги прошедшего в Санкт-Петербурге неформального саммита СНГ говорят о тенденции стран к единению и совместному решению проблем.

Встреча Путина и Лукашенко началась в Петербурге

По его словам, это «было хорошее очень мероприятие - доброе, теплое».

Ранее белорусский лидер прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече лидеров стран СНГ, а также для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:СНГБелоруссияРоссия
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