Лукашенко увидел в СНГ тенденцию к единению и совместному решению проблем
29 декабря 202117:42
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 29 декабря заявил, что итоги прошедшего в Санкт-Петербурге неформального саммита СНГ говорят о тенденции стран к единению и совместному решению проблем.
По его словам, это «было хорошее очень мероприятие - доброе, теплое».
Ранее белорусский лидер прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече лидеров стран СНГ, а также для встречи с президентом России Владимиром Путиным.
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29 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru