Лукашенко заявил, что Украине нужно смириться с потерей нескольких регионов

На вопрос замдиректора и главного редактора бюро агентства в Москве Антуана Ламброскини о Донецке, Луганске и Херсоне он отметил, что «это уже не обсуждается».

«Слушайте, это уже не обсуждается. Можно было говорить в феврале-марте об этом», - заявил Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что Киев может закончить конфликт с Москвой на более приемлемых для себя условиях, но для этого нужно сесть за стол переговоров.

Ранее секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Херсонская область Украины, а также ДНР и ЛНР войдут в состав России, сообщает RT.

