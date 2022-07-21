Лукашенко заявил, что Украине нужно смириться с потерей нескольких регионов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Украине не следует вспоминать о регионах, перешедших под контроль России, сообщает агентство Франс Пресс.

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На вопрос замдиректора и главного редактора бюро агентства в Москве Антуана Ламброскини о Донецке, Луганске и Херсоне он отметил, что «это уже не обсуждается».

«Слушайте, это уже не обсуждается. Можно было говорить в феврале-марте об этом», - заявил Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что Киев может закончить конфликт с Москвой на более приемлемых для себя условиях, но для этого нужно сесть за стол переговоров.

Ранее секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Херсонская область Украины, а также ДНР и ЛНР войдут в состав России, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:РоссияСпецоперацияУкраинаБелоруссияАлександр Лукашенко
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