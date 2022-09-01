Лукашенко заявил, что Украина вскоре обратится к Белоруссии за помощью

Украина вскоре может обратиться к Белоруссии с просьбой защитить ее от поползновений со стороны Польши и других государств. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время открытого онлайн-урок для всех школ и вузов страны.

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По его словам, отношения Киева и Варшавы на данный момент выглядят так, будто страны забыли о взаимных претензиях. Однако на деле, подчеркнул Лукашенко, Польша наживается на теме беженцев и укрепляет свои позиции в Евросоюзе, а Украину «банально грабят».

Ранее Александр Лукашенко обвинил руководство Польши в стремлении присоединить часть Украины и целиком поглотить Белоруссию. Такую позицию он обозначил в ходе визита на Миорский металлургический завод.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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