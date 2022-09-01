Лукашенко заявил, что Украина вскоре обратится к Белоруссии за помощью

По его словам, отношения Киева и Варшавы на данный момент выглядят так, будто страны забыли о взаимных претензиях. Однако на деле, подчеркнул Лукашенко, Польша наживается на теме беженцев и укрепляет свои позиции в Евросоюзе, а Украину «банально грабят».

Ранее Александр Лукашенко обвинил руководство Польши в стремлении присоединить часть Украины и целиком поглотить Белоруссию. Такую позицию он обозначил в ходе визита на Миорский металлургический завод.

