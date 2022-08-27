«Одна подпись под документом о союзе с Украиной, один шаг в сторону британско-польско-украинского альянса — и они отнимут у Польши все, что мы завоевали в 1945 году или больше», — отмечается в материале.

По данным польского издания, экономически Варшава уже входит в сферу влияния ФРГ, однако Берлин не может предпринять больших мер, пока Польша входит в ЕС. Отмечается, что слияние с Украиной развяжет руки немецкой стороне. Konserwatyzm пишет, что сценарий «очередного раздела республики» уже находится в процессе реализации.

