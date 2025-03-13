Лукашенко заявил, что у США нет никакого плана по конфликту в Украине
Никакого плана по конфликту в Украине у США нет. Как сообщает БелТА, такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По его словам, в настоящее время американцы «зондируют почву», что бы узнать желания каждой из сторон и понять, где «можно нажать».
«На Россию не нажмёшь... Что, Дональд Трамп придет и кулаком стукнет - всё? Или санкции введут? Так уже ввели против нас столько, что уже дальше некуда», - заключил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил, что вопросы Украины без Украины решать не будут, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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