Лукашенко заявил, что у США нет никакого плана по конфликту в Украине

Никакого плана по конфликту в Украине у США нет. Как сообщает БелТА, такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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По его словам, в настоящее время американцы «зондируют почву», что бы узнать желания каждой из сторон и понять, где «можно нажать».

«На Россию не нажмёшь... Что, Дональд Трамп придет и кулаком стукнет - всё? Или санкции введут? Так уже ввели против нас столько, что уже дальше некуда», - заключил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что вопросы Украины без Украины решать не будут, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:УкраинаРоссияСШААлександр Лукашенко

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