Лукашенко пригласил Путина и Байдена в Минск

На встрече с зарубежными и белорусскими журналистами он отметил, что если глава Белого дома «хочет мира в Украине», то он готов принять его в Минске и «серьёзно поговорить».

По его словам, он готов также провести совместную встречу с российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Джо Байденом.

«И даже Путин подлетит в Минск, и встретимся здесь втроём: два «агрессора» и «миролюбивый» президент... Ради прекращения войны... сядем и решим всю проблему», - подчеркнул белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что на встрече с Путиным в Подмосковье планируются к обсуждению вопросы обороны, безопасности и экономики, сообщает RT.

