Лукашенко пригласил Путина и Байдена в Минск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил готовность встретиться со своим американским коллегой Джо Байденом, передаёт БелТА.
На встрече с зарубежными и белорусскими журналистами он отметил, что если глава Белого дома «хочет мира в Украине», то он готов принять его в Минске и «серьёзно поговорить».
По его словам, он готов также провести совместную встречу с российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Джо Байденом.
«И даже Путин подлетит в Минск, и встретимся здесь втроём: два «агрессора» и «миролюбивый» президент... Ради прекращения войны... сядем и решим всю проблему», - подчеркнул белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил, что на встрече с Путиным в Подмосковье планируются к обсуждению вопросы обороны, безопасности и экономики, сообщает RT.
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