Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается ни на кого нападать

Белоруссия не собирается ни на кого нападать, не планирует ни с кем воевать. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко, слова которого приводит РИА Новости.

Лукашенко: в Белоруссии появится ядерное оружие при необходимости

Он отметил, что «порох надо держать сухим». При этом Лукашенко подчеркнул, что любые посягательства на республику получат немедленный ответ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что считает маловероятным участие белорусских войск в украинском конфликте. При этом Зеленский допустил, что ВКС России якобы могли использовать аэродромы на территории Белоруссии без непосредственной поддержки республики, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Климентьев
ТЕГИ:БелоруссияАлександр Лукашенко

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