Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается ни на кого нападать

Он отметил, что «порох надо держать сухим». При этом Лукашенко подчеркнул, что любые посягательства на республику получат немедленный ответ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что считает маловероятным участие белорусских войск в украинском конфликте. При этом Зеленский допустил, что ВКС России якобы могли использовать аэродромы на территории Белоруссии без непосредственной поддержки республики, сообщает НСН.

