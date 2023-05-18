Лукашенко заявил, что Россия была готова заключить невыгодный мирный договор в начале СВО

На встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ он напомнил, что весной 2022 года российская и украинская делегации встречались сначала в Белоруссии, а затем в Турции, где и был предложен проект мирного договора.

Он отметил, что этот документ, абсолютно невыгодный для России, «был выброшен в корзину» сразу после того, как Москва на него согласилась.

«Прежде чем обвинять нас в конфронтации, расширении этого конфликта, надо вернуться за стол переговоров. Взять не тот документ, а новый», - подчеркнул белорусский лидер.

Ранее постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил о необходимости создать условия для начала переговоров по украинскому конфликту, сообщает RT.

