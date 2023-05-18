Лукашенко заявил, что Россия была готова заключить невыгодный мирный договор в начале СВО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в начале спецоперации на Украине Россия была готова заключить невыгодный для себя мирный договор, сообщает БелТА.
На встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ он напомнил, что весной 2022 года российская и украинская делегации встречались сначала в Белоруссии, а затем в Турции, где и был предложен проект мирного договора.
Он отметил, что этот документ, абсолютно невыгодный для России, «был выброшен в корзину» сразу после того, как Москва на него согласилась.
«Прежде чем обвинять нас в конфронтации, расширении этого конфликта, надо вернуться за стол переговоров. Взять не тот документ, а новый», - подчеркнул белорусский лидер.
Ранее постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил о необходимости создать условия для начала переговоров по украинскому конфликту, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лавров: Вопросы зерновой сделки не связаны с событиями в Турции
- Полицейскому дали 11 лет тюрьмы за взятку на съемках «Чикатило»
- Верховный суд напомнил уклонистам о наказании за симуляцию
- В базу «Миротворца» внесли российскую порноактрису
- В Тыве ввели карантин из-за сибирской язвы
- Лукашенко заявил, что Россия была готова заключить невыгодный мирный договор в начале СВО
- Прокурор запросил для Ройзмана штраф в 260 тысяч рублей
- Группа 25/17 представила сборник «20 лет на волне»
- Пропавшего сына главы «Гемотеста» нашли на съемной квартире под Владимиром
- В Россию прибудет делегация для решения украинского кризиса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru