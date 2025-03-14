Лукашенко заявил, что Путину звонили с Украины

По словам президента Белоруссии, в настоящее время на Украине нет договороспособных, однако «мы всё равно разговариваем с ними».

Он указал, что следует разговаривать с теми, кто этого хочет, однако пока нет страстного желания разговаривать «с нами, с Россией и так далее».

«Хотя, я не буду говорить, пусть Владимир Владимирович скажет, что он разговаривал с ними. Они ему звонили... Это не публичная информация... Он разговаривал с некоторыми... Пока тайком, чтобы журналисты не узнали. Ну, может быть, Владимир Владимирович рискнет и скажет», - сказал Лукашенко.

Ранее Путин заявил, что Россия в целом поддерживает идею перемирия на Украине, не исключив при этом, что соответствующие детали могут стать темой возможного разговора с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

