Лукашенко заявил, что Путину звонили с Украины
Президенту РФ Владимиру Путину звонили с Украины. Об этом в интервью российской журналистке Ольге Скабеевой, фрагмент которого опубликован в её Telegram-канале, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
По словам президента Белоруссии, в настоящее время на Украине нет договороспособных, однако «мы всё равно разговариваем с ними».
Он указал, что следует разговаривать с теми, кто этого хочет, однако пока нет страстного желания разговаривать «с нами, с Россией и так далее».
«Хотя, я не буду говорить, пусть Владимир Владимирович скажет, что он разговаривал с ними. Они ему звонили... Это не публичная информация... Он разговаривал с некоторыми... Пока тайком, чтобы журналисты не узнали. Ну, может быть, Владимир Владимирович рискнет и скажет», - сказал Лукашенко.
Ранее Путин заявил, что Россия в целом поддерживает идею перемирия на Украине, не исключив при этом, что соответствующие детали могут стать темой возможного разговора с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru