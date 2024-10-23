Лукашенко заявил, что примет участие в выборах президента в 2025 году

Президент Белоруссии Алкександр Лукашенко принял решение баллотироваться на новый президентский срок, сообщила журналистка Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.

Скабеева опубликовала отрывок беседы с лидером Белоруссии, в которой спросила его, идет ли он на выборы президента, на что Лукашенко ответил утвердительно.

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«Да, Оля, пойду на выборы президента», - заявил он.

Ранее палата представителей (нижняя палата парламента Белоруссии) определились с датой выборов президента страны – их назначили на 26 января 2025 года.

Ранее беглый белорусский политолог Дмитрий Болкунец в разговоре с НСН заявил, что Лукашенко готов покинуть пост президента при определенных условиях, в качестве замены рассматривались председатель Совета Республики Наталья Кочанова, премьер-министр Роман Головченко, генерал КГБ Игорь Сергеенко.

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ФОТО: ТАСС / Сергей Савостьянов
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