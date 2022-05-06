Россиянка София Сапега приговорена в Белоруссии к шести годам колонии
Суд Белоруссии приговорил россиянку Софию Сапегу к шести годам колонии общего режима. Девушку взяли под стражу прямо в здании Гродненского облсуда.
Сапега обвинялась по семи статьям Уголовного кодекса Белоруссии, в том числе ей инкриминированы разжигание социальной вражды, организация насилия и угроз применения насилия в отношении сотрудника органа внутренних дел, умышленный незаконный сбор и распространение информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия.
Сапега была задержана вместе с журналистом Романом Протасевичем после посадки в Минске самолёта Ryanair, который экстренно приземлился якобы из-за минирования.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+5 011 / сут.
Умерли
377 тыс.+139 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+8 723 / сут.
- «Совкомфлот» продаст часть своего флота из-за санкций
- ВС России уничтожили крупный украинский склад боеприпасов в Краматорске
- Россиянка София Сапега приговорена в Белоруссии к шести годам колонии
- Банк России сообщил о штатной работе сервисов
- В Омской области продлили масочный режим
- В ЕК назвали возможные сроки введения эмбарго на российскую нефть
- Президент Казахстана объявил выговор послу в Египте из-за неэтичных высказываний
- Орбан отказался поддержать введение санкций против патриарха Кирилла
- Центробанк предупредил о задержках при проведении операций из-за техработ
- Украинская Генпрокуратура вызвала на допрос Володина, Медведева и Шойгу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru