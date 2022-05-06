Россиянка София Сапега приговорена в Белоруссии к шести годам колонии

Суд Белоруссии приговорил россиянку Софию Сапегу к шести годам колонии общего режима. Девушку взяли под стражу прямо в здании Гродненского облсуда.

Сапега обвинялась по семи статьям Уголовного кодекса Белоруссии, в том числе ей инкриминированы разжигание социальной вражды, организация насилия и угроз применения насилия в отношении сотрудника органа внутренних дел, умышленный незаконный сбор и распространение информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия.

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Сапега была задержана вместе с журналистом Романом Протасевичем после посадки в Минске самолёта Ryanair, который экстренно приземлился якобы из-за минирования.


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