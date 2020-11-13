Лукашенко: Говорить с Тихановской не о чем
Говорить с оппозиционером Светланой Тихановской не о чем, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом глава государства рассказал на встрече с журналистами, фрагмент которой показал в пятницу телеканал «Россия 1».
Кроме того, по словам белорусского президента, Тихановская, покинув территорию страны, «делает всё во вред» республике.
Ранее Светлана Тихановская объявила о создании в республике Народного трибунала, который займется сбором доказательств преступлений действующего режима.
Выборы президента Белоруссии состоялись в августе. По официальным данным, большинство голосов избирателей получил Александр Лукашенко. По данным оппозиции, выборы выиграла Светлана Тихановская. Позже оппозиционный кандидат уехала в Литву. В стране начались масштабные акции протеста.
Оппозиция потребовала провести новые выборы. Участники митингов в Белоруссии, которые продолжаются до сих пор, требуют отставки Лукашенко.
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