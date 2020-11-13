Лукашенко: Присоединение Украины к санкциям Запада является «позорным подвякиванием»

Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал присоединение Украины к санкциям Запада в отношении Белоруссии "позорными подвякиваниями" Евросоюзу и Америке. Об этом сообщает РИА Новости.



В пятницу, 6 ноября, стало известно, что ЕС официально ввел второй пакет индивидуальных санкций по Белоруссии. Они затронули, в частности, президента Александра Лукашенко. Помимо него, в списке оказался его старший сын Виктор и еще 13 фигурантов. Всем им будет запрещен въезд на территорию ЕС. Кроме того, в случае наличия, будут заморожены и все их имеющиеся в Евросоюзе активы. Украина также присоединилась к санкциям.

Ранее белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН рассказал, как украинские санкции повлияют на ситуацию в Белоруссии.

