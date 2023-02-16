Лукашенко выдвинул условие для нормальных отношений с Западом

Он отметил, что если западные страны не будут мешать «жить» Белоруссии, то страна будет для них хорошим партнером. При этом Лукашенко указал, что ему небезразлично, что на Западе говорят о Белоруссии.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 17 февраля проведет встречу с Александром Лукашенко. На этом фоне белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин отметил в разговоре с НСН, что спецоперация может начаться с территории союзного государства.

