Лукашенко выдвинул условие для нормальных отношений с Западом

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что хочет нормальных отношений со странами Запада, но они не должны вмешиваться во внутренние дела государства.

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Он отметил, что если западные страны не будут мешать «жить» Белоруссии, то страна будет для них хорошим партнером. При этом Лукашенко указал, что ему небезразлично, что на Западе говорят о Белоруссии.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 17 февраля проведет встречу с Александром Лукашенко. На этом фоне белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин отметил в разговоре с НСН, что спецоперация может начаться с территории союзного государства.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ЗападАлександр Лукашенко
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