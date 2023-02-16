Лукашенко выдвинул условие для нормальных отношений с Западом
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что хочет нормальных отношений со странами Запада, но они не должны вмешиваться во внутренние дела государства.
Он отметил, что если западные страны не будут мешать «жить» Белоруссии, то страна будет для них хорошим партнером. При этом Лукашенко указал, что ему небезразлично, что на Западе говорят о Белоруссии.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 17 февраля проведет встречу с Александром Лукашенко. На этом фоне белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин отметил в разговоре с НСН, что спецоперация может начаться с территории союзного государства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru