Лукашенко обвинил Украину в срыве плана мирного договора

«Хороший был договор, можно было договориться о мире. И сорвала это украинская сторона», - цитирует Лукашенко РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналистов западных СМИ, можно ли убедить Владимира Путина отказаться от проведения специальной военной операции на Украине, Лукашенко ответил отрицательно. Белорусский лидер назвал Путина «взрослым, сильным и мудрым» человеком, у которого «есть понятие справедливости», и если он убежден в своей правоте, то пытаться убедить его в обратном не имеет смысла.

Лукашенко также признался, что он видел переживания Путина из-за притеснений русскоязычного населения на Украине.

