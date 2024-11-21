Лукашенко заявил, что для его выдвижения на выборах собрано достаточно подписей
Белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с руководителем и координаторами инициативной группы заявил, что уже собрано достаточно подписей для его выдвижения кандидатом в президенты.
Он отметил, что не стоит досрочно останавливать сбор подписей, несмотря на собранные 1,5 млн бюллетеней. По словам Лукашенко, координаторами инициативной группы была проделана «катастрофическая работа».
Ранее Александр Лукашенко заявил, что женщина не может быть президентом Белоруссии. По его словам, в Белоруссиии президентство вовсе не церемониальная должность - это очень тяжелый вид деятельности, который предусматривает не только какие-то представительские или протокольные функции. До этого глава управления идеологической работы и делам молодежи Минского горисполкома Ольга Чемоданова заявила, что решила отказаться от участия в выборах президента Белоруссии, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru