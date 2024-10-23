Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года

Список кандидатов пока неизвестен. По словам председателя Палаты представителей Нацсобрания Игоря Сергеенко, результаты предстоящей избирательной кампании по выборам президента имеют ключевое значение для каждого гражданина, общества и государства в целом.

Прошлые выборы в Белоруссии прошли 9 августа 2020 года. Победителем с 80,1% голосов стал белорусский лидер Александр Лукашенко. Он занимает пост президента с 1994 года. Президента Белоруссии избирают на пять лет, передает «Радиоточка НСН».

