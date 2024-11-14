Лукашенко заявил, что женщина не может быть президентом Белоруссии
Женщина не может быть президентом Белоруссии. Как пишет БелТА, такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко.
По его словам, в Белоруссиии президентство вовсе не церемониальная должность - это очень тяжёлый вид деятельности, который предусматривает не только какие-то представительские или протокольные функции.
«Тут надо вникать во всё: и накормить, и напоить... Это тяжелейшая работа... Не надо грузить так женщину», - заключил белорусский лидер.
При этом он не исключил, что в будущем пост президента республики всё же займёт женщина.
Ранее глава управления идеологической работы и делам молодежи Минского горисполкома Ольга Чемоданова заявила, что решила отказаться от участия в выборах президента Белоруссии, сообщает RT.
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