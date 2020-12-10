COVID против утечки мозгов. Зачем Лукашенко закрыл границу
Белорусские эксперты назвали причины, по которой власти республики закрыли границы на въезд и выезд.
Власти Белоруссии решили закрыть государственные наземные границы на выезд из-за пандемии нового коронавируса. Указывается, что это сделано «в целях предотвращения распространения инфекции», вызывающей заболевание COVID-19.
Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН выразил мнение, что меры, принимаемые властями, целиком зависят от ухудшения эпидемиологической ситуации. Он заявил, что не связывает ограничения на выезд с происходящими в стране политическими событиями.
«Я думаю, что есть очевидные факты ВОЗ, скорее всего, ввоз иностранными гражданами разных штаммов серьезно влияет на эпидемиологическую ситуацию. Рост наблюдается. На пик мы не вышли. Это вынужденная мера, чтобы эпидемия как-то стабилизировалась, и рост числа заболевших не продолжался. Наверное, тут чисто медицинские причины, я здесь не вижу политических мотивов», - сказал он.
В свою очередь, руководитель аналитических проектов информационной компании «БелаПан» Александр Класковский рассказал НСН, что в событиях явно прослеживается политический контекст.
«Сначала власти закрыли границы на въезд. Теперь на выезд. Официальная позиция такова, что меры предпринимаются из-за эпидемиологической ситуации, но у многих в Белоруссии она вызывает скепсис. Если говорить конкретно о выезде, то непонятно, как это усугубляет эпидситуацию. У многих обозревателей есть подозрения, что здесь сильны и политические причины. Белорусские власти озабочены миграцией, которая усугубилась в последнее время в связи с острым внутриполитическим кризисом», - объяснил эксперт .
Собеседник НСН предположил, что власти, возможно, решили таким образом остановить выезд из страны представителей важных специальностей.
«Лукашенко неоднократно сетовал на то, что уезжают врачи в Польшу, где выше заработки. Массово стали уезжать представители IT-отрасли. Компании спешно проводят перелокацию. Это тоже связано с политическими причинами. Вдобавок многие программисты, которые зарабатывают валюту для страны своей головой, а это люди прогрессивные, после того как они на протестах после выборов начали получать по этой голове дубинкой, задумались, а не пора ли уезжать?» - уточнил он
Класковский предположил, что Лукашенко хочет погрузить страну в состояние «железного занавеса».
«Раньше Лукашенко критиковал другие страны за закрытие границ, обещал, что не пойдет на это. Неясно, откуда такая резкая смена политики в этом плане. У ряда обозревателей есть серьезные подозрения, что руководство страны желает возвести подобие "железного занавеса", устранить нежелательную миграцию и утечку мозгов. Масса белорусов уже поняла, что власти банально "закручивают гайки"», - констатировал аналитик.
Ограничение на передвижение через границу распространяется на автодорожные пункты пропуска, пункты упрощенного пропуска, пункты пропуска на железнодорожных вокзалах и станциях, а также в речных портах. Эти ограничения вступят в силу через 10 дней после подписания документа.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,6 млн+27 927 / сут.
Умерли
45 280+562 / сут.
Выздоровели
2,0 млн+25 877 / сут.
- Мемориальную доску Лужкову открыли в центре Москвы
- Власти Петербурга назвали условия смягчения ограничений по COVID-19
- «Взяться за ум». Эрдоган дал совет Армении
- Гинцбург рассказал, сколько россиян получили вакцину «Спутник V»
- Кремль рассчитывает на оперативные меры по сдерживанию роста цен в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru