COVID против утечки мозгов. Зачем Лукашенко закрыл границу

«Сначала власти закрыли границы на въезд. Теперь на выезд. Официальная позиция такова, что меры предпринимаются из-за эпидемиологической ситуации, но у многих в Белоруссии она вызывает скепсис. Если говорить конкретно о выезде, то непонятно, как это усугубляет эпидситуацию. У многих обозревателей есть подозрения, что здесь сильны и политические причины. Белорусские власти озабочены миграцией, которая усугубилась в последнее время в связи с острым внутриполитическим кризисом», - объяснил эксперт .

Собеседник НСН предположил, что власти, возможно, решили таким образом остановить выезд из страны представителей важных специальностей.

«Лукашенко неоднократно сетовал на то, что уезжают врачи в Польшу, где выше заработки. Массово стали уезжать представители IT-отрасли. Компании спешно проводят перелокацию. Это тоже связано с политическими причинами. Вдобавок многие программисты, которые зарабатывают валюту для страны своей головой, а это люди прогрессивные, после того как они на протестах после выборов начали получать по этой голове дубинкой, задумались, а не пора ли уезжать?» - уточнил он

Класковский предположил, что Лукашенко хочет погрузить страну в состояние «железного занавеса».

«Раньше Лукашенко критиковал другие страны за закрытие границ, обещал, что не пойдет на это. Неясно, откуда такая резкая смена политики в этом плане. У ряда обозревателей есть серьезные подозрения, что руководство страны желает возвести подобие "железного занавеса", устранить нежелательную миграцию и утечку мозгов. Масса белорусов уже поняла, что власти банально "закручивают гайки"», - констатировал аналитик.

Ограничение на передвижение через границу распространяется на автодорожные пункты пропуска, пункты упрощенного пропуска, пункты пропуска на железнодорожных вокзалах и станциях, а также в речных портах. Эти ограничения вступят в силу через 10 дней после подписания документа.