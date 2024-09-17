Лукашенко: Западные спецслужбы готовят эскалацию ситуации в Белоруссии

По его словам, на Западе республику обсуждают, как возможное место эскалации, а украинские войска призывают, если сложатся обстоятельства, атаковать белорусскую инфраструктуру на южной границе, так как рядом «летают российские беспилотники».

Лукашенко указал, что Киев к противостоянию толкают в Вашингтоне.

«Я хочу спросить у американцев: вы мира хотите, мирных переговоров или эскалации ситуации?» - поставил он вопрос.

Ранее Лукашенко предупредил, что атака на Белоруссию станет началом третьей мировой войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

