Лукашенко: Запад стремится повоевать на Украине чужими руками

Запад стремится развязать конфликт на Украине и «повоевать чужими руками», считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом глава республики заявил на встрече с украинским политическим деятелем Александром Морозом.

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Белорусский лидер отметил, что в Киеве «начинают отбрыкиваться от общей линии» западных стран.

«Понимаете, я точно знаю, что нужно сегодня здесь Западу: надо развязать конфликт. Вы же знаете, они умеют чужими руками. А еще лучше повоевать чужими руками, чужими людьми: пусть гибнут украинцы, русские, белорусы — это далеко», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что Запад начал «войну» против Украины, и все действия западных партнеров равнозначны «мощнейшим санкциям».

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Фото: president.gov.by
ТЕГИ:ЗападУкраинаБелоруссияАлександр Лукашенко
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