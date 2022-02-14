Лукашенко: Запад стремится повоевать на Украине чужими руками

Белорусский лидер отметил, что в Киеве «начинают отбрыкиваться от общей линии» западных стран.

«Понимаете, я точно знаю, что нужно сегодня здесь Западу: надо развязать конфликт. Вы же знаете, они умеют чужими руками. А еще лучше повоевать чужими руками, чужими людьми: пусть гибнут украинцы, русские, белорусы — это далеко», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что Запад начал «войну» против Украины, и все действия западных партнеров равнозначны «мощнейшим санкциям».

