На Украине заявили о начале «войны» против страны

«Все то, что сейчас делается в отношении нашей страны западными партнерами: рекомендация покинуть Украину своим гражданам, вывоз дипломатов, уход инвесторов, прекращение воздушного сообщения — это равно мощнейшим санкциям», — написал парламентарий в Facebook.

Рабинович отметил, что из-за заявлений Запада украинская экономика может «остановиться», пишет Газета.ру.

Ранее несколько десятков стран призвали своих граждан покинуть Украину из-за угрозы эскалации напряженности на границе с РФ, напоминает Ura.ru. Кроме того, СМИ сообщали о прекращении полетов зарубежных авиакомпаний в Украину.

