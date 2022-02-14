На Украине заявили о начале «войны» против страны

Запад начал «войну» против Украины, считает депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович.

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«Все то, что сейчас делается в отношении нашей страны западными партнерами: рекомендация покинуть Украину своим гражданам, вывоз дипломатов, уход инвесторов, прекращение воздушного сообщения — это равно мощнейшим санкциям», — написал парламентарий в Facebook.

Рабинович отметил, что из-за заявлений Запада украинская экономика может «остановиться», пишет Газета.ру.

Ранее несколько десятков стран призвали своих граждан покинуть Украину из-за угрозы эскалации напряженности на границе с РФ, напоминает Ura.ru. Кроме того, СМИ сообщали о прекращении полетов зарубежных авиакомпаний в Украину.

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Фото: twitter.com/verkhovna_rada
ТЕГИ:ЗападВерховная РадаУкраина
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