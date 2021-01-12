Лукашенко задумал ответ на «бандитские» санкции Запада против Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «бандитскими» санкции, которые Евросоюз и США ввели против республики. Это тему он поднял в ходе рабочей встречи с заместителем председателя правительства Юрием Назаровым и министром промышленности Петром Пархомчиком, сообщает агентство «БелТА».
Белорусский лидер поручил кабинету министров проработать симметричные ответные меры в отношении Запада. Ранее США и ЕС приняли ряд ограничительных мер против белорусских официальных лиц в связи с событиями в стране после президентских выборов. Европейский союз в конце прошлого года ввёл уже третий пакет санкций в отношении ряда белорусских организаций и физических лиц, уточняет RT.
В Белоруссии шестой месяц подряд продолжаются протесты после того, как Центральная избирательная комиссия объявила Александра Лукашенко победителем выборов, которые прошли 9 августа. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий. Силовики применяют против демонстрантов жёсткие меры.
Президент Белоруссии обвиняет в протестах западные страны. Как отмечает Газета.ру. Лукашенко потребовал возбудить уголовные дела против всех лидеров оппозиции и протестного движения.
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