Почём газ? Лукашенко назвал цену российских энергоносителей

«Проблема в том, что сейчас в Москве за словесную шелуху о братской и прочей степени родства никто не собирается платить наличными. Основная проблема, которую пытаются решить белорусы — выбить эксклюзивные скидки на нефть и газ, ключевые для Минска сырьевые товары. Российская нефть для белорусов сейчас самая дешевая. Эта ситуация меняется по мере проведения налогового маневра, камень преткновения здесь. Но налоговый маневр — это внутреннее дело России. Поэтому Белоруссия заявляет, что будет покупать нефть в Саудовской Аравии, в США, в Азербайджане. Нефти сейчас на рынке переизбыток. И я полагаю, что Москва аккуратно толкает Минск, намекает, мол, «походи по базару, может, дешевле найдёшь», — пояснил собеседник НСН.

﻿{{related_post_Prmp!!b5N}}Из-за ценовых вопросов на энергоресурсы тормозится интеграция России и Белорусии, отмечает в эфире НСН белорусский политолог Алексей Дзермант.

«Интеграционный процесс, естественно, заморожен, он не движется вперед, но, с другой стороны, появилась двусторонняя договорная база, которая регулирует многие жизненные вопросы - это уже можно назвать достижением. Да, принципиальные вещи, такие как создание равных условий для экономик двух стран, не решаются. На этих вопросах застопорились, без этого, боюсь, мы не продвинемся дальше», - заявил он.

Научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин на пресс-конференции НСН заявил, что какие бы решения не были приняты политиками, политического будущего у Лукашенко нет.