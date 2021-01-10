Почём газ? Лукашенко назвал цену российских энергоносителей
Политологи и экономисты в эфире НСН дали оценку договоренностям Москвы и Минска о ценах на газ.
Россия будет поставлять газ Белоруссии в 2021 году по 128,5 долларов за 1 тыс. кубометров. При этом президент республики Александр Лукашенко отметил, что цена на топливо могла бы быть «более справедливой». Об этом он заявил в интервью программе «Действующие лица» на канале «Россия 1».
«Думаю, что эта цена в условиях наших отношений могла бы быть более справедливой, скажем так», — отметил белорусский лидер.
Цены на нефть и газ являются краеугольным вопросом для Белоруссии. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал НСН, что из-за российского налогового маневра нефть, которую Минск закупает у Москвы, для Белоруссии все больше дорожает. Доход от нефтепродуктов, которые производила Белоруссия из российского сырья и продавала по высоким ценам за границу, сокращается. Из-за этого у Белоруссии становится меньше иностранной валюты, и тратить ее на российский газ Минск не хочет. Эксперт предположил, что в Белоруссии надеются на снижение цены на газ при расчетах «зайчиками» и дальнейшей конвертации сумм в доллары.
«Газпром» на это не пошел, и Лукашенко весной 2020 года заявил, что готов закупать сжиженный американский газ, а также природное топливо других стран. Возникли разговоры о «многовекторности» белорусской экономики. Экс-депутат белорусского Совета Республики, политолог Александр Зимовский в эфире НСН заметил, что эти слова Лукашенко возникли из-за безрезультатных переговоров о цене на нефть и газ, которые Минск закупает у России.
«Проблема в том, что сейчас в Москве за словесную шелуху о братской и прочей степени родства никто не собирается платить наличными. Основная проблема, которую пытаются решить белорусы — выбить эксклюзивные скидки на нефть и газ, ключевые для Минска сырьевые товары. Российская нефть для белорусов сейчас самая дешевая. Эта ситуация меняется по мере проведения налогового маневра, камень преткновения здесь. Но налоговый маневр — это внутреннее дело России. Поэтому Белоруссия заявляет, что будет покупать нефть в Саудовской Аравии, в США, в Азербайджане. Нефти сейчас на рынке переизбыток. И я полагаю, что Москва аккуратно толкает Минск, намекает, мол, «походи по базару, может, дешевле найдёшь», — пояснил собеседник НСН.
{{related_post_Prmp!!b5N}}Из-за ценовых вопросов на энергоресурсы тормозится интеграция России и Белорусии, отмечает в эфире НСН белорусский политолог Алексей Дзермант.
«Интеграционный процесс, естественно, заморожен, он не движется вперед, но, с другой стороны, появилась двусторонняя договорная база, которая регулирует многие жизненные вопросы - это уже можно назвать достижением. Да, принципиальные вещи, такие как создание равных условий для экономик двух стран, не решаются. На этих вопросах застопорились, без этого, боюсь, мы не продвинемся дальше», - заявил он.
Научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин на пресс-конференции НСН заявил, что какие бы решения не были приняты политиками, политического будущего у Лукашенко нет.
«Тупик развития Белоруссии. Лукашенко сохранил экономику, он развил экономику, создал IT-сектор. Но все постсоветские и даже восточно-европейские страны развиваться могут только при условии модернизации России. Принудить Россию к модернизации никто не может. Режим Лукашенко обречен. Мы должны понимать, что Лукашенко сейчас неадекватен. Это нормально. Когда человек находится перед перспективой гибели всего, что ему дорого, краха того, что он строил, он становится неадекватным», - сказал Делягин.
Пресс-служба «Газпрома» в декабре сообщила, что Россия и Белоруссия установили порядок формирования цен на поставки газа в республику в 2021 году. Цена на российский газ для Белоруссии в 2020 году составляла 127 долларов за 1 тыс. кубометров.
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