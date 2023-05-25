Лукашенко: ядерное оружие России в Белоруссии в полной безопасности
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российское ядерное оружие в республике будет в полной безопасности, сообщает Telegram-канал Shot.
По его словам, никакие диверсанты не прорвутся на территорию страны, так как граница «на замке».
Накануне белорусский лидер заявил, что планирует встретиться в Москве с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, они намерены обсудить еще не урегулированные вопросы в отношениях. По словам Лукашенко, он намерен во время общения с Путиным «снять те проблемы, которые вообще не должны быть в наших отношениях», передает пресс-служба белорусского президента.
Позже встречу лидеров двух стран подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru