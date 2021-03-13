Лукашенко высказался о фильме про его роскошную жизнь
Белорусский президент Лукашенко считает лживым фильм о якобы роскошных условиях его жизни, снятый журналистами признанного в стране экстремистским Telegram-канала NEXTA. Об этом сообщает агентство Белта.
Лукашенко признался, что не смотрел весь фильм, сказав, что у него на это нет времени. На основе блоков предоставленной аналитики президент Белоруссии «отметил лживость представленной информации» и подчеркнул, что «нового здесь ничего нет».
«Я никогда себе не позволю украсть что-то у людей», - заявил белорусский лидер во время спортивного праздника «Минская лыжня».
Лукашенко считает, что оппозиция напрасно подняла тему, тем более, назвав фамилии людей, «которые не имеют никакого отношения» к «богатству» Лукашенко.
Ранее в оппозиционном Telegram-канале Белоруссии, признанном в стране экстремистским, разместили фильм «Лукашенко. Золотое дно» о якобы принадлежащем главе государства имуществе. Основателей Telegram-канала NEXTA Степана Путило и Романа Протасевича в Белоруссии обвиняют в причастности к терроризму и требуют их экстрадиции.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 908 / сут.
Умерли
91 695+475 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+12 868 / сут.
- Лукашенко высказался о фильме про его роскошную жизнь
- Bloomberg: Посол ЕС высказался о необходимости нового плана в отношениях с Россией
- Путин объяснил причину обеспечения проведения крымского референдума
- Севастополь лидирует в рейтинге регионов по росту преступности
- Роднина поддержала запрет CAS использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпиаде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru