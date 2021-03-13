Лукашенко высказался о фильме про его роскошную жизнь

Лукашенко признался, что не смотрел весь фильм, сказав, что у него на это нет времени. На основе блоков предоставленной аналитики президент Белоруссии «отметил лживость представленной информации» и подчеркнул, что «нового здесь ничего нет».

«Я никогда себе не позволю украсть что-то у людей», - заявил белорусский лидер во время спортивного праздника «Минская лыжня».

Лукашенко считает, что оппозиция напрасно подняла тему, тем более, назвав фамилии людей, «которые не имеют никакого отношения» к «богатству» Лукашенко.

Ранее в оппозиционном Telegram-канале Белоруссии, признанном в стране экстремистским, разместили фильм «Лукашенко. Золотое дно» о якобы принадлежащем главе государства имуществе. Основателей Telegram-канала NEXTA Степана Путило и Романа Протасевича в Белоруссии обвиняют в причастности к терроризму и требуют их экстрадиции.

