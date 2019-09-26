Лукашенко выходит на разминированное поле. Политолог оценил ввод миротворцев в Донбасс

Белоруссия введет своих миротворцев в Донбасс под эгидой ОБСЕ. Этому не будет противиться Евросоюз, а также Москва и Киев. Такое мнение в интервью KP.Ru высказал эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности Игорь Николайчук.

«Если батька с благословения Европы и при непротивлении Москвы и Киева решит ввести тысячи своих пограничников в Луганскую и Донецкую области — так и будет», - считает специалист.

По словам Николайчука, белорусских миротворцев в Донбассе «будут воспринимать как своих». При этом миротворчество довольно обременительно для бюджета Белоруссии. Минску придется ввести несколько тысяч своих пограничников для того, чтобы закрыть 400 км границы с Россией.

Политолог не исключил, что ввод белорусских миротворцев в Донбасс – уже согласованное с Европой решение.

«Мне почему то кажется, что Лукашенко выходит на уже разминированное поле. Не опасаясь ничего. Он может рассчитывать на то, что его инициатива не будет отвергнута с негодованием. Но у меня возникает вопрос - а не подсказали ли ему такой ход? Не проконсультировались ли с ним до этого заявления? Не общеевропейское ли это решение? Оно же устраивает многих — в Европе точно», - заявил Игорь Николайчук.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс. Во время а пресс-конференции для украинских СМИ он сообщил, что Минск «крайне заинтересован в прочном мире и стабильности у наших украинских друзей».

