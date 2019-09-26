Лукашенко заявил о намерении ввести миротворцев в Донбасс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс. Об этом он сообщил на пресс-конференции для украинских СМИ, сообщают argumenti.ru.

По словам белорусского президента, Минск «крайне заинтересован в прочном мире и стабильности у наших украинских друзей».

При этом Лукашенко подчеркнул, что его страна не намерена «ввязываться войсками в конфликт», пишет «Свободная пресса».

Также президент напомнил, что Белоруссия продолжит делать всё от неё зависящее для достижения мира на Украине — от обеспечения работы трёхсторонней контактной группы в Минске, оказания гуманитарной помощи до участия в восстановлении инфраструктуры Донбасса.

По поводу Крыма Лукашенко заявил, что считает, что «этот вопрос закрыт раз и навсегда» и Киеву вернуть его не удастся, передает RT.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории стал «неприятным эпизодом».

