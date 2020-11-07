Лукашенко: Выборы в США – издевательство над демократией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал президентские выборы в США «позорищем». Он считает, что прошедшая кампания является издевательством над демократией, сообщает Telegram-канал «Подъём».

Британия требует провести новые президентские выборы в Белоруссии

«Вы посмотрите, что творится с этими выборами. Это же позорище, издевательство над этой демократией. Я посмотрю, как западные страны потребуют от США проведения новых выборов, как у Беларуси. Я могу сейчас сказать: никак, побоятся!» - заявил Лукашенко.

Ранее 7 ноября президент Белоруссии объявил страну ядерной державой после официального запуска первого блока БелАЭС.

При этом в Минске правозащитники сообщили о более 30 задержанных на акциях протеста из-за итогов президентских выборов 9 августа, пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Напомним, председатель Российского общественного института избирательного права, член СПЧ Игорь Борисов в эфире НСН рассказал, какие нарушения выявили отечественные специалисты при мониторинге выборов президента США.

«В США находили выброшенными сотни бюллетеней, выявляли попытки проголосовать за мертвые души, портили ящики у избирателей, которым отсылают бюллетени для голосования по почте. Всё это лишь вершина айсберга», - сказал Борисов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Выборы в СШААлександр Лукашенко
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