Британия требует провести новые президентские выборы в Белоруссии

Глава МИД Британии Доминик Рааб обратился к Белоруссии с призывом соблюдать рекомендации ОБСЕ по проведению новых выборов. Об этом он написал в своем Twitter.

Напомним, ранее в четверг, 5 ноября, ОБСЕ представила доклад, в котором содержится призыв к прекращению насилия в Белорусии в отношении участников акций протеста. Кроме того, организация требует признать прошедшие в стране выборы недействительными, подчеркивает RT.

По словам британского министра, этот доклад представляет «грозным обвинение» в адрес режима Лукашенко.

«Важно, чтобы эти рекомендации были выполнены и были проведены новые выборы. Будем и далее поддерживать белорусский народ», —отметил Рааб в Twitter.

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Напомним, инаугурация президент Белоруссии Александра Лукашенко состоялась в сентября. Представители властей США, Великобритании, а также Германии, Дании, Польши, Чехии, Словакии и стран Балтии заявили, что не признают Александра Лукашенко в качестве легитимного президента Белоруссии.

Между тем, ранее президент Белоруссии прокомментировал мнение об угасании его политической карьеры. Эту тему он поднял на встрече с коллективом МВД, представляя нового министра внутренних дел и начальника ГУВД Минска.

«Но если кто-то думает, что я сейчас собрался и свинтил… Президент никогда не бежал и бежать не собирается. Я прожил достаточно в этой жизни», - цитирует белорусского лидера государственное агентство БЕЛТА.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОБСЕЛукашенкоБелоруссияПрезидентские ВыборыВеликобритания
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