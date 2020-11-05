Британия требует провести новые президентские выборы в Белоруссии

Глава МИД Британии Доминик Рааб обратился к Белоруссии с призывом соблюдать рекомендации ОБСЕ по проведению новых выборов. Об этом он написал в своем Twitter.

Напомним, ранее в четверг, 5 ноября, ОБСЕ представила доклад, в котором содержится призыв к прекращению насилия в Белорусии в отношении участников акций протеста. Кроме того, организация требует признать прошедшие в стране выборы недействительными, подчеркивает RT.

По словам британского министра, этот доклад представляет «грозным обвинение» в адрес режима Лукашенко.

«Важно, чтобы эти рекомендации были выполнены и были проведены новые выборы. Будем и далее поддерживать белорусский народ», —отметил Рааб в Twitter.