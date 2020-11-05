Британия требует провести новые президентские выборы в Белоруссии
Глава МИД Британии Доминик Рааб обратился к Белоруссии с призывом соблюдать рекомендации ОБСЕ по проведению новых выборов. Об этом он написал в своем Twitter.
Напомним, ранее в четверг, 5 ноября, ОБСЕ представила доклад, в котором содержится призыв к прекращению насилия в Белорусии в отношении участников акций протеста. Кроме того, организация требует признать прошедшие в стране выборы недействительными, подчеркивает RT.
По словам британского министра, этот доклад представляет «грозным обвинение» в адрес режима Лукашенко.
«Важно, чтобы эти рекомендации были выполнены и были проведены новые выборы. Будем и далее поддерживать белорусский народ», —отметил Рааб в Twitter.
Напомним, инаугурация президент Белоруссии Александра Лукашенко состоялась в сентября. Представители властей США, Великобритании, а также Германии, Дании, Польши, Чехии, Словакии и стран Балтии заявили, что не признают Александра Лукашенко в качестве легитимного президента Белоруссии.
Между тем, ранее президент Белоруссии прокомментировал мнение об угасании его политической карьеры. Эту тему он поднял на встрече с коллективом МВД, представляя нового министра внутренних дел и начальника ГУВД Минска.
«Но если кто-то думает, что я сейчас собрался и свинтил… Президент никогда не бежал и бежать не собирается. Я прожил достаточно в этой жизни», - цитирует белорусского лидера государственное агентство БЕЛТА.
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