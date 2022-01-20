Лукашенко второй раз переболел коронавирусом

«Мы замечаем, что этот омикрон - это совершенно другой вирус. Может, я подозреваю, что мы скатились уже к обычному гриппу. Я говорю это как человек, который сам второй раз - уже этим омикроном - переболел», — приводит слова Лукашенко БЕЛТА.

Как отметил белорусский лидер, он перенес болезнь «на ногах» и узнал о заболевании, «когда какой-то там тест сделали».

В июле 2020 года Лукашенко заявлял, что бессимптомно переболел COVID-19.

