Лукашенко второй раз переболел коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко повторно переболел коронавирусной инфекцией. Об этом глава государства рассказал на встрече с главой Республики Тыва Российской Федерации Владиславом Ховалыгом.
«Мы замечаем, что этот омикрон - это совершенно другой вирус. Может, я подозреваю, что мы скатились уже к обычному гриппу. Я говорю это как человек, который сам второй раз - уже этим омикроном - переболел», — приводит слова Лукашенко БЕЛТА.
Как отметил белорусский лидер, он перенес болезнь «на ногах» и узнал о заболевании, «когда какой-то там тест сделали».
В июле 2020 года Лукашенко заявлял, что бессимптомно переболел COVID-19.
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