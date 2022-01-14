Лукашенко на церемонии награждения попытался подарить букет мужчине без рук

В ходе вручения наград президент Белоруссии принял от маленькой девочки букет, предназначенный человеку, у которого не было рук. Заметив это, Лукашенко попытался положить цветы на колени мужчины, но букет чуть не упал на сцену.

Ситуацию спас стоящий рядом человек, взяв цветы.

Неловкий момент не попал на запись, которую показали белорусские СМИ.

На открытии церемонии Лукашенко произнес речь о сложном пути белорусского народа к независимости.

