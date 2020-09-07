СМИ: Лукашенко встретится с Путиным 14 сентября
Президент Белоруссии Александр Лукашенко может приехать в Москву на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным 14 сентября, сообщили два источника телеканала «Дождь» в российских госструктурах.
С их слов, эта дата обсуждалась, но конкретный день визита пока не определён.
В начале сентября глава МИД РФ Сергей Лавров обозначил возможные сроки предстоящего визита Лукашенко «парой ближайших недель».
4 сентября президент России Владимир Путин обсуждал подготовку к визиту Лукашенко с Совбезом РФ, напоминает РИА ФАН. Лукашенко ранее обещал, что на встрече расставит точки над i по «очень чувствительным и болезненным» вопросам для обеих стран.
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