СМИ: Лукашенко встретится с Путиным 14 сентября

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может приехать в Москву на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным 14 сентября, сообщили два источника телеканала «Дождь» в российских госструктурах.

С их слов, эта дата обсуждалась, но конкретный день визита пока не определён.

В начале сентября глава МИД РФ Сергей Лавров обозначил возможные сроки предстоящего визита Лукашенко «парой ближайших недель».

4 сентября президент России Владимир Путин обсуждал подготовку к визиту Лукашенко с Совбезом РФ, напоминает РИА ФАН. Лукашенко ранее обещал, что на встрече расставит точки над i по «очень чувствительным и болезненным» вопросам для обеих стран.

