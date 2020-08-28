Лукашенко призвал заграницу подумать, что будет в Европе, если в стране «полыхнет»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал зарубежные страны подумать, что будет в Европе, если в стране «полыхнет», говорится в сообщении «Белты».

«Надо утихомириться, и им тоже, за границей, взять голову в руки, успокоиться и подумать, во что может превратиться Европа, если здесь (в Белоруссии - прим. ред.) полыхнет. Вы же прекрасно понимаете», - подчеркнул глава государства.

«Вы вчера слышали заявление нашего соседа и моего хорошего друга (речь о заявлении президента России Владимира Путина. - прим. ред.). Это же не потому, что россияне хотят защитить Белоруссию. Слушайте, сами защитимся. Но мы с президентом России понимаем, что может быть, если мы прозеваем», - отметил глава государства.