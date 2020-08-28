Лукашенко призвал заграницу подумать, что будет в Европе, если в стране «полыхнет»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал зарубежные страны подумать, что будет в Европе, если в стране «полыхнет», говорится в сообщении «Белты».

«Надо утихомириться, и им тоже, за границей, взять голову в руки, успокоиться и подумать, во что может превратиться Европа, если здесь (в Белоруссии - прим. ред.) полыхнет. Вы же прекрасно понимаете», - подчеркнул глава государства.

«Вы вчера слышали заявление нашего соседа и моего хорошего друга (речь о заявлении президента России Владимира Путина. - прим. ред.). Это же не потому, что россияне хотят защитить Белоруссию. Слушайте, сами защитимся. Но мы с президентом России понимаем, что может быть, если мы прозеваем», - отметил глава государства.

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Лукашенко опасается, что Белоруссия может превратиться в театр военных действий, где "будут решаться не наши вопросы". Он считает, что Белоруссия странам Запада нужна как трамплин в Россию.

«Только не так, как Гитлер группу армий Центр бросил на Москву. Технологии другие. Надо сломить эту власть, которая есть, подсунуть другую, которая обратится к иностранному государству, чтобы ввели войска и оказали поддержку. Им нужен здесь рынок, где они будут торговать своей продукцией", - приводит агентство слова Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил реальность военной угрозы и привел в пример передислокацию американских истребителей F-16 из-под Берлина на территорию Польши – «15-20 минут подлета до нашей территории».

«Для меня это как главнокомандующего вопрос. 18 самолетов. Непонятно, что у них на подвесках. Может быть, ядерное оружие», сказал Лукашенко.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:СШААрмияБелоруссия
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