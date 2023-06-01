Лукашенко заявил, что спецоперацию на Украине нужно было провести девять лет назад

России и Белоруссии следовало решить украинский вопрос еще в 2014-2015 годах, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова приводит БелТА.

«Единственная, наверное, наша ошибка, что мы (с президентом России Владимиром Путиным, прим. ред) не решили этот вопрос в 2014–2015 годах, когда не было ни армии у Украины, ни готовности», - признался Лукашенко.

Он заявил, что Москва и Минск хотели решить вопрос мирным путем, в то время как Киев наращивал свои вооруженные силы.

Лукашенко: Конфликт на Украине возник задолго до 2014 года

Белорусский лидер добавил, что он «абсолютно согласен» с Путиным, когда тот говорит, что «не мы начали эту войну».

«Она началась даже не в 2014 году. Она началась задолго до 2014 года. Тот «коричневый» переворот, который произошел. Мы видели, кто Украину к этому подводят», - подытожил Лукашенко.

Ранее он рассказал о судьбе стран, в которых будут издеваться на американцами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: president.gov.by
ТЕГИ:СпецоперацияАлександр Лукашенко

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