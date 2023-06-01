Лукашенко заявил, что спецоперацию на Украине нужно было провести девять лет назад

Белорусский лидер добавил, что он «абсолютно согласен» с Путиным, когда тот говорит, что «не мы начали эту войну».

«Она началась даже не в 2014 году. Она началась задолго до 2014 года. Тот «коричневый» переворот, который произошел. Мы видели, кто Украину к этому подводят», - подытожил Лукашенко.

Ранее он рассказал о судьбе стран, в которых будут издеваться на американцами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

