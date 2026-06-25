Банки остались без 2 трлн рублей из-за перехода россиян на наличные

С начала года объем «безнала» в обращении подскочил на 1,7 трлн, что в 2,3 раза превышает рост за весь 2025 года. По словам экспертов, это связано с перебоями в работе интернета, ужесточением контроля за банковскими переводами, снижением ставок по депозитам и налоговыми изменениями, которые сделали наличные расчеты более привлекательными для бизнеса.

При этом ЦБ РФ уже повысил прогноз структурного дефицита ликвидности на 2026 год с 1,9–3,0 трлн до 2,4–3,6 трлн рублей. Банковская система в целом сохраняет запас прочности: средства россиян в кредитных организациях продолжают расти, в апреле они увеличились на 1,7% за месяц. Однако ряд банков уже начали активнее занимать у регулятора — привлечения от ЦБ выросли на 18% за месяц, до 6,1 трлн рублей.

В мае объем средств граждан в российских банках сократился на 500 миллиардов рублей и составил 67,6 триллиона рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

