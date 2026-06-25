Россияне рекордными темпами скупают кондиционеры

Продажи кондиционеров выросли в 2–3 раза. По словам экспертов, это рекордные темпы в предыдущие годы рост составлял 10–25%. Аномальный спрос объясняется ожиданиями жаркого лета и климатическими изменениями: кондиционеры приобретают в регионах, где ранее они практически не использовались. А часть потребителей, которые отказались от крупных расходов на отпуск или покупку автомобиля, перераспределяют средства в пользу обустройства жилья.

За первое полугодие было продано 1,2–1,4 млн кондиционеров. При этом покупки кондиционеров онлайн стали привычными для россиян. Статистика продаж климатической техники на одном из маркетплейсов это подтверждает: за текущий год реализация сплит-систем выросла более чем на 150% в натуральном выражении.

Кроме того, увеличилась продажа кондиционеров «с рук» (+31%). Лидерами по темпам роста также стали мобильные (рост на 59%) и сплит-системы (+17%).

Ранее эксперт раскрыл россиянам секреты выбора кондиционера на лето, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

